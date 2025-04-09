Обнародованы данные, представленные Государственной службой по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана в Генеральную прокуратуру с мая 2023 года для расследования случаев коррупционных правонарушений и других негативных обстоятельств.

Об этом в среду сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана.

В указанный период Генеральной прокуратурой регулярно и системно проводились комплексные мероприятия как совместно с Государственной службой по мобилизации и призыву на военную службу, так и с другими государственными органами по предупреждению правонарушений при проведении призыва на военную службу, обеспечению прозрачности и устранению коррупции.

В первом квартале 2025 года в ходе расследований, проведенных Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре, было установлено, что в общей сложности 36 человек были призваны на военную службу, несмотря на то, что признаны непригодными для службы, а 26 человек, несмотря на хорошее здоровье, были признаны непригодными для службы после медицинского осмотра. Кроме того, были выявлены факты уклонения от военной службы у 12 человек с использованием поддельных документов.

После повторного медицинского осмотра 26 человек, признанных годными к военной службе согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, материалы по их делу были переданы в Государственную службу по мобилизации и призыву на военную службу для решения вопроса о призыве на службу.

За указанный период проведено одно оперативно-розыскное мероприятие по фактам нарушения требований законодательства в указанной сфере, в результате чего возбуждено уголовное дело и проводится предварительное расследование.

Расследование по двум уголовным делам, связанным с должностными лицами Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу, а также с уклонением от службы, продолжается, три человека привлечены в качестве обвиняемых.

В результате расследования по выявленным нарушениям в целом было направлено представление в министерство здравоохранения и в Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) по поводу 157 врачей и медицинских работников.

Также было направлено обращение в Государственную службу по мобилизации и призыву на военную службу для пересмотра состава врачебно-консультативных комиссий.

Отметим, что в результате принятия более жестких мер в этой области в Главном управлении в 2023 году было проведено расследование по 23 материалам, а в 2024 году — по 49 материалам, всего было проведено 6 оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых возбуждено и направлено в суды 6 уголовных дел.

Также, в целях пресечения нарушений в течение 2023-2024 годов в отношении должностных лиц Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу были применены меры прокурорского воздействия в 5 случаях.

Всего же в течение 2023-2024 годов в Главном управлении были проведены расследования и направлены в соответствующий суд для рассмотрения 13 уголовных дел, связанных с должностными лицами Госслужбы и уклонением от прохождения военной службы.

Меры борьбы с незаконными действиями, связанными с призывом на военную службу, будут продолжены в сотрудничестве с соответствующими государственными органами, и общественности будет предоставлена информация о результатах этих мероприятий.