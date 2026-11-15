Представитель Кремля отметил, что урегулирование конфликта на Украине и формирование системы безопасности в Европе взаимосвязаны. По его мнению, на определенном этапе Москва и европейские государства должны будут обсудить условия будущей архитектуры безопасности.

Он отметил, что если ЕС не хочет мира, то обсуждение урегулирования украинского конфликта и архитектуры безопасности Евросоюза бесполезно. «Тогда нам нужно добиваться, в условиях отсутствия договорного потенциала, нам нужно это будет делать силой», — сказал Песков.