Россия намерена добиваться поставленных целей военным путем, если договориться с европейскими странами о мирном урегулировании не удастся. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью Павлу Зарубину для программы ИС «Вести».
Представитель Кремля отметил, что урегулирование конфликта на Украине и формирование системы безопасности в Европе взаимосвязаны. По его мнению, на определенном этапе Москва и европейские государства должны будут обсудить условия будущей архитектуры безопасности.
Он отметил, что если ЕС не хочет мира, то обсуждение урегулирования украинского конфликта и архитектуры безопасности Евросоюза бесполезно. «Тогда нам нужно добиваться, в условиях отсутствия договорного потенциала, нам нужно это будет делать силой», — сказал Песков.
Накануне Песков также сообщил, что Москва не собирается определять, кто именно должен представлять Евросоюз на переговорах по Украине. Российская сторона считает важным возобновление контактов с европейскими представителями, чтобы оценить, насколько их подходы могут способствовать мирному процессу. В Кремле при этом подчеркивают, что значение имеет содержание позиции участников переговоров, а не их персональный состав.