Оттава намерена добиться признания Государства Палестина в ООН. Об этом сообщил глава правительства Канады Марк Карни.

«Канада поддерживает принцип двух государств, который гарантирует мир и безопасность для жителей Израиля и Палестины» — написал Карни в X. Он указал, что Оттава будет «активно работать над достижением этой цели во всех организациях», в том числе на встрече министров иностранных дел на конференции в ООН, посвященной этому вопросу.

Премьер-министр добавил, что Канада осуждает неспособность правительства Израиля предотвратить стремительное усугубление гуманитарной ситуации в секторе Газа.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о намерении признать государственность Палестины в сентябре 2025 года. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна резко осуждает этот шаг и видит в создании палестинского государства угрозу собственной безопасности.