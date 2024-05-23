Президент США Джо Байден считает, что путь к палестинскому государству лежит через переговоры, а не одностороннее признание. С таким заявлением выступил в среду Белый дом. Как сообщает агентство Reuters реакция президента последовала за объявлением Ирландии, Испании и Норвегии об их намерении признать палестинское государство до конца этого месяца.

Реакция Вашингтона, похоже, стала отражением обеспокоенности США тем, что три европейских государства объявили о предстоящем одностороннем признании палестинского государства, которого на практике не существует, отмечает агентство Reuters.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан сказал на очередном брифинге для журналистов, что каждая страна может принять собственное решение о признании палестинского государства. Президент, однако, считает, что прямые переговоры сторон были бы наилучшим подходом, подчеркнул Салливан.

На вопрос журналиста о реакции США на возможное признание палестинского государства другими странами Салливан ответил, что США ознакомят партнёров со своей позицией. «Посмотрим, как будет развиваться ситуация», сказал советник Белого дома по национальной безопасности. (svoboda.org)