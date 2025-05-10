На этой неделе Трамп заинтриговал мир обещанием «очень, очень большого объявления», «из самых важных, что когда-либо делались» и «очень позитивного» перед своей поездкой на Ближний Восток. Спекуляций появилось множество, и одна из них — Трамп может резко сменить курс и объявить о поддержке палестинского государства.

Эту версию со слов анонимного дипломатического источника в странах Залива опубликовала The Jerusalem Post. Хотя другие, неанонимные дипломаты отрицали возможность подобного события, израильская англоязычная газеты сочла спекуляцию достойной общественного внимания.

Посол США в Израиле Майк Хакаби высмеял публикацию в своем неофициальном аккаунте на платформе Х. Посол посоветовал журналистам найти более надежные источники, предложив в качестве одного из них своего маленького внука. «Мой четырехлетний внук Тедди более надежен, берите новости у него. Это сообщение — чушь. У Израиля нет друга лучше президента США», — заявил посол.

Невзирая на решительное опровержение посла, корреспондент Ynet Итамар Эйхнер счел предположение о возможном признании Трампом палестинского государства не столь уж невероятным и обратился к своим источникам в правительственных кругах. Источники заверили, что «никаких индикаций, что это правда, не существует». (israelinfo.co.il)