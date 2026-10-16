Президент США Дональд Трамп отрицает причастность американской администрации к ограничению для украинских военных доступа к услугам спутниковой связи Starshield.

«Я не знаю, делал ли это кто-то», — заявил Трамп во время общения с журналистами в ответ на вопрос о причастности Белого дома к ограничению Киеву доступа к Starshield. «Это был не я, и я не думаю, что это был Илон (Маск, глава владеющей Starshield компании SpaceX — прим. ТАСС)», — сказал американский лидер.

«Насколько я понимаю, она [работает] так же, как и всегда», — добавил Трамп. На уточняющий вопрос, кто стоит за ограничением доступа к Starshield, Трамп ответил: «Не знаю. Не уверен, что она вообще выходила из строя».

15 октября агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что распоряжение ограничить Украине доступ к спутниковой связи Starshield поступило из Белого дома.