Власти США ведут переговоры с Украиной, чтобы понять, целесообразно ли предоставлять Киеву доступ к спутниковой системе Starshield, заявил в ночь на воскресенье госсекретарь Марко Рубио.

«Сейчас мы обсуждаем, как именно они хотели бы это использовать», — сказал он журналистам перед вылетом в Узбекистан.

Рубио подчеркнул, что в отличие от Starlink, речь идет о чисто военной системе. Он добавил, что сейчас доступа к Starshield у Украины нет.

«Они просили нас предоставить им доступ, чтобы наносить дальнобойные удары по России», — добавил глава Госдепа США.