Члены обеих палат Конгресса США от Республиканской и Демократической партий обратились к министру обороны США Питу Хегсету с призывом восстановить полноценную работу спутниковых систем Starlink и Starshield для Украины и расширить действующую программу поддержки. Соответствующее письмо было направлено в Пентагон и опубликовано на сайте сенатора Марка Келли в пятницу, 23 октября.

Авторы обращения заявили, что спутниковая связь остается одним из ключевых элементов обороноспособности Украины. По их словам, украинские военные используют эти системы для управления подразделениями, обмена разведданными, координации действий на поле боя и эксплуатации беспилотников. Любые ограничения скорости соединения, сокращение зоны покрытия или перебои в предоставлении услуг непосредственно влияют на ход боевых действий. В письме подчеркивается, что снижение качества связи дает российским войскам оперативное преимущество, затягивает войну и увеличивает риски для гражданского населения. Законодатели призвали министерство обороны США предпринять меры для восстановления прежнего уровня обслуживания и обеспечить Украине достаточные возможности спутниковой связи для дальнейших военных операций.

Особое внимание авторы обращения уделили программе Starshield — защищенной версии спутниковой сети компании SpaceX, предназначенной для государственных и военных заказчиков. Конгрессмены и сенаторы предлагают расширить действующий контракт Пентагона, чтобы гарантировать необходимую пропускную способность сети, надежность обслуживания и сохранение покрытия в районах, где это требуется украинским военным. Речь идет в том числе о доступе к связи над территорией России, если это необходимо для проведения операций в рамках американского законодательства и политики США.

Кроме того, законодатели призвали не допустить перебоев при возможном переводе украинских пользователей с коммерческой системы Starlink на государственную программу Starshield. По их мнению, решения, касающиеся доступности сервиса, зоны покрытия и качества связи, не должны зависеть исключительно от частной компании, поскольку непосредственно влияют на способность Украины вести оборонительные действия.

Авторы письма также рекомендовали Пентагону рассмотреть возможность использования полномочий, предусмотренных Законом об оборонном производстве США, который позволяет федеральным властям требовать от компаний приоритетного выполнения государственных заказов.

Обращение появилось на фоне продолжающейся дискуссии вокруг ограничений в работе Starlink и Starshield для Украины. Накануне президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ограничения скорости для части терминалов продолжают действовать. Ранее ряд американских законодателей уже потребовали расследовать обстоятельства принятия этих решений и предупредили администрацию Дональда Трампа о возможных политических последствиях, если проблемы со спутниковой связью не будут устранены. (DW)