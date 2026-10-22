Вопрос доступа Украины к Starshield зависит от позиции Вашингтона, а не от позиции основателя компании SpaceX Илона Маска. С таким заявлением выступил вице-президент США Джей Ди Вэнс, его слова приводит ТАСС.

«Главным я считаю то, какую позицию США занимают в отношении Украины и России. (…) Как я сказал ранее, мы работаем над возобновлением переговоров», — заявил он.

По словам Вэнса, Маск, руководящий частной корпорацией, не хочет вклиниваться в конфликт между двумя странами без прямого указания со стороны американского правительства. «Я думаю, что дело не в Илоне», — сказал вице-президент США.

Ранее президент США заявил о непричастности к лишению Украины доступа к системе спутниковой связи военного назначения Starshield. По словам американского лидера, ему неизвестно, кто является инициатором ограничения.