Президент Украины Владимир Зеленский обратился к главам государств и правительств стран Европейского Союза с просьбой выделить в 2027 году не менее 70 миллиардов евро на отражение российской военной агрессии. «В следующем году война обойдется в 155 миллиардов евро, и нам нужно от вас как минимум 70 миллиардов евро дополнительно — на оборону, на оружие и на нашу стойкость. Это реалистичная сумма», — заявил он в пятницу, 16 октября, на саммите ЕС в Брюсселе, обращаясь с трибуны к участникам встречи.

«Мы останавливаем большинство российских штурмов на фронте благодаря дронам. Мы перерезаем российские пути снабжения с помощью этих технологий. И наши дроны помогают ослаблять российскую экономику. Сейчас мы могли бы удвоить или утроить производство дронов — в зависимости от типа. Но нам просто не хватает на это денег. Это правда. Только представьте, если бы мы могли оказывать на Россию в два-три раза большее давление, чем сегодня», — добавил Зеленский.

В сентябре во время визита в Брюссель министр финансов Украины Сергей Марченко уже пояснял дополнительные финансовые потребности Украины, напоминает агентство dpa. Глава Минфина заявил, что в регулярном бюджете его страны на следующий год не хватает 32,6 миллиарда долларов (29,1 млрд евро). Дефицит средств на оборонные расходы он оценил в 45 млрд долларов. На повестке дня саммита ЕС в Брюсселе среди прочего стоит вопрос о финансовой поддержке Украины на 2026 и 2027 годы.

Несмотря на возникшую напряженность в отношениях с президентом США Дональдом Трампом, президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на новую встречу сторон в ближайшие дни. «Мы ведем диалог с американской переговорной группой. Я знаю, что наша команда находится с ними в постоянном контакте», — заявил Зеленский в кулуарах саммита ЕС в Брюсселе, передает dpa.

По его словам, в ближайшие дни будет согласована встреча с американской стороной — на каком уровне, Зеленский не уточнил. В Брюсселе украинский президент также подчеркнул, что его заранее не проинформировали о дизельной сделке Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным и о приостановке санкций.

Коснувшись временного ограничения доступа к спутниковому интернету Starlink, используемому в военных целях в Украине, Зеленский выразил оптимизм в отношении того, что оно будет полностью снято. «Мои партнеры сообщили мне, что из Белого дома поступают сигналы о том, что эти пропускные способности должны быть восстановлены«, — цитирует Зеленского агентство dpa.