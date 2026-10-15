Глава Белого дома Дональд Трамп отменил планы по прямой трансляции казни через расстрел бывшего военного психиатра армии США Нидала Хасана.

В четверг Трамп заявил, что казнь человека, устроившего стрельбу на военной базе Форт-Худ, не будет транслироваться в прямом эфире, однако ближайшие родственники жертв смогут присутствовать при её исполнении лично.

«На мой взгляд, прямая трансляция казни могла бы стать мощным сдерживающим фактором — весь мир увидел бы, как Америка расправляется с террористами и такими подонками, как Хасан. Однако многие достойные и благонамеренные люди предпочли бы не видеть, как он умирает — ни в прямой трансляции, ни с помощью каких-либо других средств визуализации», — написал президент США.

Некоторые однопартийцы Трампа по Республиканской партии, в том числе вице-президент Джей Ди Вэнс, а также религиозные деятели и международные наблюдатели выражали сомнения по поводу плана Пентагона организовать прямую трансляцию казни Хасана, назначенной на 3 декабря. Согласно результатам недавних опросов, большинство американцев также выступили против проведения такой трансляции, пишет Reuters.

Нидал Хасан был признан виновным в ходе военного суда в том, что в 2009 году на военной базе Форт-Худ в Техасе застрелил 13 безоружных сослуживцев и ранил еще более 30. Его казнь через расстрел станет первым подобным случаем в вооруженных силах США более чем за 60 лет. (svoboda.org)