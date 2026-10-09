Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что общественность сможет наблюдать за казнью Нидала Малика Хасана, бывшего военного психиатра армии США, который в 2009 году убил 13 безоружных американских солдат на военной базе Форт-Худ (штат Техас).
Представитель Министерства обороны США подтвердил это в интервью Би-би-си.
Ранее президент США Дональд Трамп распорядился привести в исполнение смертный приговор Хасану.
«Мы позаботимся о том, чтобы люди могли это увидеть, чтобы это было доступно для публики, — сказал глава Пентагона Пит Хегсет в четверг. — Потому что люди должны понимать, что за подобными действиями следуют серьезные последствия».
Хегсет в интервью консервативному телеканалу Real America’s Voice заявил, что Хасана «расстреляют. Так и должно быть».
Би-би-си обратилась в Белый дом за комментарием по поводу того, поддерживает ли президент Дональд Трамп прямую трансляцию публичной казни.
Представитель Пентагона Шон Парнелл ранее заявил, что министр обороны дал такую рекомендацию, и Трамп ее одобрил.
Казнь запланирована на 3 декабря в Форт-Худе, штат Техас. Это будет первая военная казнь через расстрел со времен окончания Второй мировой войны.
Хасан совершил нападение на базе Форт-Худ за несколько недель до того, как он и его сослуживцы должны были отправиться на службу в Афганистан. Он открыл стрельбу по солдатам в переполненном медицинском центре, где военнослужащие ожидали осмотров и вакцинации.
В суде Хасан извинился за «все ошибки». В ходе военного трибунала в 2013 году Хасан, исповедующий ислам, сказал, что, по его мнению, защищал мусульман и талибов в Афганистане.
В современной истории нет прецедентов публичной казни, заявил Джон Миллс, юрист, работающий с заключенными, приговоренными к смертной казни.
«Мне кажется, это задумано как гротескное зрелище, — сказал он. — Это беспрецедентное решение в современную эпоху, и оно принимается на неопределенной правовой почве».
Согласно военному праву, военная казнь требует одобрения президента США. Для дальнейшего продвижения дела также требуется апелляционное рассмотрение, когда вышестоящий суд проверяет решение и подтверждает его законность.
Апелляционный процесс по делу Хасана еще не завершен, сказал Миллс, и он, вероятно, будет добиваться пересмотра своего приговора и наказания в федеральном суде, который, скорее всего, приостановит исполнение приговора.
По словам Миллса, он был бы удивлен, если бы казнь состоялась.
«Попытка организовать прямую трансляцию расстрела — это не что иное, как попытка привлечь внимание со стороны администрации Трампа, и вряд ли это произойдет, тем более принесет какое-либо подобие справедливости», — добавил он.
В некоторых штатах требуется какая-то форма публичного показа казней. Во многих штатах присутствие журналистов обязательно, а казнимый может приглашать людей. В других штатах также разрешено обычным гражданам добровольно присутствовать на исполнении смертного приговора в качестве свидетелей.
Но «никогда не было прямой трансляции казни», говорит Дебора Денно, профессор права в Фордхэмском университете, изучающая методы казни в США.
По ее словам, при организации прямой трансляции необходимо учитывать возрастные ограничения и не будет ли это противоречить политике онлайн-платформы, на которой будет вестись трансляция.
Неясно, где именно будет доступна прямая трансляция.
Последняя военная казнь в армии США состоялась в 1961 году, когда рядовой армии США был повешен после того, как его признали виновным в изнасиловании 11-летней австрийской девочки. Казнь была санкционирована тогдашним президентом Дуайтом Эйзенхауэром и состоялась, несмотря на просьбу семьи жертвы о помиловании, поданную его преемнику Джону Кеннеди.
Последняя казнь через расстрел в армии США состоялась в январе 1945 года, в последние месяцы Второй мировой войны, когда был расстрелян молодой дезертир армии США Эдди Словик.
Хотя президент Трамп никогда открыто не выступал в поддержку публичного исполнения смертных приговоров, он давно поддерживает смертную казнь. После своего возвращения в Белый дом Трамп быстро отменил мораторий на федеральные казни, введенный его предшественником Джо Байденом, и подписал исполнительный указ, направленный на «восстановление» смертной казни и «защиту общественной безопасности». (bbc.com)