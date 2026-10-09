Казнь запланирована на 3 декабря в Форт-Худе, штат Техас. Это будет первая военная казнь через расстрел со времен окончания Второй мировой войны.

Хасан совершил нападение на базе Форт-Худ за несколько недель до того, как он и его сослуживцы должны были отправиться на службу в Афганистан. Он открыл стрельбу по солдатам в переполненном медицинском центре, где военнослужащие ожидали осмотров и вакцинации.

В суде Хасан извинился за «все ошибки». В ходе военного трибунала в 2013 году Хасан, исповедующий ислам, сказал, что, по его мнению, защищал мусульман и талибов в Афганистане.

В современной истории нет прецедентов публичной казни, заявил Джон Миллс, юрист, работающий с заключенными, приговоренными к смертной казни.

«Мне кажется, это задумано как гротескное зрелище, — сказал он. — Это беспрецедентное решение в современную эпоху, и оно принимается на неопределенной правовой почве».

Согласно военному праву, военная казнь требует одобрения президента США. Для дальнейшего продвижения дела также требуется апелляционное рассмотрение, когда вышестоящий суд проверяет решение и подтверждает его законность.

Апелляционный процесс по делу Хасана еще не завершен, сказал Миллс, и он, вероятно, будет добиваться пересмотра своего приговора и наказания в федеральном суде, который, скорее всего, приостановит исполнение приговора.

По словам Миллса, он был бы удивлен, если бы казнь состоялась.

«Попытка организовать прямую трансляцию расстрела — это не что иное, как попытка привлечь внимание со стороны администрации Трампа, и вряд ли это произойдет, тем более принесет какое-либо подобие справедливости», — добавил он.

В некоторых штатах требуется какая-то форма публичного показа казней. Во многих штатах присутствие журналистов обязательно, а казнимый может приглашать людей. В других штатах также разрешено обычным гражданам добровольно присутствовать на исполнении смертного приговора в качестве свидетелей.

Но «никогда не было прямой трансляции казни», говорит Дебора Денно, профессор права в Фордхэмском университете, изучающая методы казни в США.

По ее словам, при организации прямой трансляции необходимо учитывать возрастные ограничения и не будет ли это противоречить политике онлайн-платформы, на которой будет вестись трансляция.

Неясно, где именно будет доступна прямая трансляция.

Последняя военная казнь в армии США состоялась в 1961 году, когда рядовой армии США был повешен после того, как его признали виновным в изнасиловании 11-летней австрийской девочки. Казнь была санкционирована тогдашним президентом Дуайтом Эйзенхауэром и состоялась, несмотря на просьбу семьи жертвы о помиловании, поданную его преемнику Джону Кеннеди.

Последняя казнь через расстрел в армии США состоялась в январе 1945 года, в последние месяцы Второй мировой войны, когда был расстрелян молодой дезертир армии США Эдди Словик.