10-й Гран-при Азербайджана Формулы-1 будет показан в прямом эфире на 56 зарубежных телеканалах и вещательных платформах.

Как сообщает İDMAN.BİZ со ссылкой на Операционную компанию Бакинского городского кольца, среди основных международных вещателей гонки — Sky, beIN SPORTS, Canal+, ESPN/Disney, DAZN, BBC Radio 5 Live и глобальная платформа Netflix.

Масштаб интереса к Гран-при Азербайджана подтверждают и показатели предыдущих лет. В прошлом году трансляции Формулы-1 в общей сложности посмотрели более 72 млн человек.

Основную гонку Гран-при Азербайджана на американском телеканале ESPN тогда посмотрели около 1,1 млн зрителей. Это стало рекордным показателем для азербайджанского этапа в истории телевещания США.

Основную часть международной аудитории Гран-при Азербайджана составляют зрители из Великобритании, Австрии, Нидерландов и Италии.