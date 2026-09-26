На Генеральной ассамблее Международной шахматной федерации (FIDE) в Самарканде был избран ее новый президент. Должность занял представитель Казахстана Тимур Турлов. Об этом сообщила пресс-служба FIDE.

В поддержку кандидатуры господина Турлова проголосовали 110 делегатов. Немец Вадим Розенштайн получил 85 голосов.

Тимуру Турлову 38 лет, он уроженец Москвы. В 2023 году возглавил федерацию шахмат Казахстана, в 2024-м стал президентом Международной федерации школьных шахмат. Он основатель холдинга Freedom Holding Corp.

Биография нового главы мировых шахмат — это скорее история финансиста и технологического предпринимателя, чем профессионального шахматиста.

Финансовыми рынками он заинтересовался очень рано. Уже в 16-летнем возрасте Турлов начал работать трейдером в компании World Capital Investments.

Позже он работал в брокерском подразделении «Юниаструм Банка» и участвовал в создании инфраструктуры, обеспечивающей доступ к американским фондовым рынкам.

В 2008 году, когда ему был 21 год, Турлов основал собственный бизнес. Созданная им компания Freedom Finance первоначально была ориентирована, в частности, на предоставление клиентам доступа к фондовому рынку США.

В 2012 году компания вышла на рынок Казахстана.

Один из ключевых этапов в истории бизнеса Турлова пришелся на 2019 год. Различные активы были объединены вокруг Freedom Holding Corp., а акции компании начали торговаться на американской бирже NASDAQ под тикером FRHC.

В последующие годы Freedom перестала быть исключительно брокерской компанией и превратилась в крупную финансово-технологическую экосистему.

В группу входят банковский, брокерский и страховой бизнес, платежные и телекоммуникационные сервисы, а также другие цифровые направления. Freedom Holding Corp. работает на различных рынках, включая США, Европу и Центральную Азию.

Турлов на протяжении нескольких лет входит в список мировых миллиардеров Forbes.

По данным Forbes Kazakhstan за 2026 год, его состояние оценивалось в 5,8 млрд долларов, а сам Турлов занимал 605-е место в глобальном рейтинге миллиардеров.