Парламент Шотландии назначил нового лидера Шотландской национальной партии (SNP) Джона Суинни первым министром правительства этой части Великобритании. 60-летний Суинни является сторонником полной независимости Шотландии от Лондона, однако выступает за постепенный, без резких движений, выход из Великобритании.
Предыдущий первый министр и лидер Шотландской национальной партии Хамза Юсаф на прошлой неделе подал в отставку. После развала правительственной коалиции с зелеными ему грозили сразу два вотума недоверия.
Таким образом Суинни возглавит правительство меньшинства и для принятия решений будет вынужден полагаться на поддержку оппозиции: для большинства его партии не хватает двух мандатов.
Как ожидается, Суинни будет официально приведен к присяге в среду.
Джон Суинни уже возглавлял партию SNP — в 2000–2004 гг., когда она была в оппозиции. До и после этого он был депутатом разных уровней, с 2007 года, когда SNP пришла к власти, занимал разные посты в правительстве. При лидере партии и главе правительства Николе Стёрджен, ушедшей в отставку в прошлом феврале он был вице-премьером.
Программная цель SNP — независимость Шотландии, и все ведущие фигуры в партии неизменно клянутся в верности этой цели, но в то же время среди них бытуют разные представления о том, как именно к этой цели идти.
Джон Суинни принадлежит к лагерю сторонников постепенного движения к независимости путем расширения автономии Шотландии в рамках Соединенного Королевства.