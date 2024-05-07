Как ожидается, Суинни будет официально приведен к присяге в среду.

Джон Суинни уже возглавлял партию SNP — в 2000–2004 гг., когда она была в оппозиции. До и после этого он был депутатом разных уровней, с 2007 года, когда SNP пришла к власти, занимал разные посты в правительстве. При лидере партии и главе правительства Николе Стёрджен, ушедшей в отставку в прошлом феврале он был вице-премьером.

Программная цель SNP — независимость Шотландии, и все ведущие фигуры в партии неизменно клянутся в верности этой цели, но в то же время среди них бытуют разные представления о том, как именно к этой цели идти.

Джон Суинни принадлежит к лагерю сторонников постепенного движения к независимости путем расширения автономии Шотландии в рамках Соединенного Королевства.