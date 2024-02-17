Широкомасштабной и кровопролитной войне, развязанной Россией против Украины, не видно конца и края. В первую очередь потому, что в Кремле ждут от официального Киева капитуляции. Возможна ли она — тема отдельной статьи. Сегодня же я хочу поговорить об одном персонаже, который ошибочно считается в Азербайджане достойным цитирования. Я говорю про Алексея Арестовича, который стал известен в нашей стране благодаря комментариям и интервью, данным в ходе 44-дневной войны.

Я был первым азербайджанским интернет- журналистом, которому Арестович дал интервью в период той войны. Да, он был весьма полезен в качестве рупора, озвучивающего нужные нам тезисы. В информационной войне лишних «полезных идиотов» не бывает. Ровно поэтому в отечественных СМИ цитировали и Юрия Подоляку, ошибочно представляя его в качестве украинского военного эксперта. В реальности же, уроженец украинского города Сумы Юрий Подоляка всегда был пророссийским блогером и военным экспертом.

Настолько, что является фигурантом центра «Миротворец» как предатель и антиукраинский пропагандист. Плюс, с 15 января 2023 он находится под санкциями СНБО Украины из-за антиукраинской деятельности и заочно приговорен в Украине к 15 годам заключения. Все это нужно помнить азербайджанским журналистам и читателям, оценивая те или иные высказывания, которые делает Подоляка.

Но, вернемся к Арестовичу. Этот уроженец грузинского города Цители-Цкаро (ныне Дедоплис-Цкаро) является прекрасным образцом прохиндея, готового на все, ради сиюминутных славы и денег. Достаточно напомнить о том, что он успел поучаствовать в эпизодических ролях в 17 российских и украинских лентах. А его последняя яркая роль была в кинокомедии 2012 года «Не бойся, я рядом».

Она о том, что от банковского служащего Игоря Смирнова уходит любимая девушка Юля. Но Игорь не собирается сдаваться и решает во что бы то ни стало вернуть девушку. Для этого он выбирает весьма оригинальный способ. На вечеринке в доме своего соперника, Влада Вишневского, он появляется со своим другом журналистом но не как Игорь Смирнов, а как начинающая певица Люся Зайцева. Вот этой «Люсей Зайцевой» и был Алексей Арестович.

Одного этого факта в его биографии достаточно, чтобы понять, что данный персонаж готов быть кем угодно, если это ему выгодно здесь и сейчас. Именно поэтому, находясь в безостановочном поиске славы и богатства, Арестович в начале 2005 года пошёл в политику и вступил в партию «Братство» Дмитрия Корчинского, стал его партийным заместителем.

Тогда Арестович активно выступал против «оранжевой чумы» и последователей «оранжевой революции». Вместе с Корчинским регулярно ездил в Россию на конференции «Евразийского движения» идеолога «русского мира» Александра Дугина. Тогда «Братство» вступило в Евразийское движение, а Арестович и Корчинский призывали российские институции «к противостоянию различным оранжевым намерениям и внутри страны, и на всем постсоветском пространстве».

Это общеизвестный факт в биографии Арестовича. Который создавал о себе легенды. Так, в одном из своих интервью он заявил, что участвовал в 33 боевых выходах за линию фронта, а также о семи ведомственных наградах. В СМИ утверждения Арестовича о боевом опыте подвергали сомнению, поскольку возможности верифицировать данные не было. Но ему все это уже было и неважно. Легенда о нем уже была создана.

В итоге, 28 октября 2020 года экс-президент Украины Леонид Кравчук назначает Арестовича советником по информационной политике и официальным спикером украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе на переговорах в Минске по урегулированию конфликта на востоке Украины. Кравчук отметил, что кандидатуру Арестовича выбрали из-за военного опыта и наличия видения и позиции по поводу вопросов, которые являются предметом рассмотрения.

В реальности, в лучшем случае, речь шла о том, что Кравчук поверил в сказки, придуманные Арестовичем о самом себе. В худшем же случае можно говорить о намеренном внедрении в состав украинской делегации в контактной группе на переговорах в Минске носителя пророссийских взглядов. С покойного Кравчука, понятное дело, уже не спросишь за то его решение.

Но вот с нынешнего руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака спросить можно и нужно. Это ведь он 1 декабря 2020 года назначил Алексея Арестовича своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны. Ермак говорил, что перед Арестовичем поставлена задача «предоставлять исчерпывающие ответы, чтобы противодействовать распространению дезинформации или обвинений в украинском информационном пространстве».

То есть, перед тем, чья биография пестрит фактами сотрудничества с идеологом «русского мира» Дугиным, с очернителем «оранжевой революции», перед исполнителем женской роли в кинокомедии открылся доступ к государственной тайне. Как тут не вспомнить известное изречение : «Это больше , чем преступление, это ошибка»?! Да, Арестович выжал из своего прежнего статуса максимум. Он стал известным медиа-персонажем, зарабатывающим весьма неплохие деньги.

Врать Арестович не переставал. Так, 29 августа 2022 года в эфире ютуб-канала «Фейгин. Live» он в какой-то момент назвал себя «полковником», а на уточняющий вопрос журналиста ответил «проговорился», не уточнив подробностей. В итоге, 26 сентября Министерство обороны Украины заявило, что Арестовичу звание полковника не присваивалось. Еще одна ложь Арестовича была доказана, но с него , как с гуся вода.

И неизвестно, сколько бы еще он занимал должность советника Офиса президента Украины, если бы не имел место с его стороны слишком уж очевидный факт работы на российскую пропаганду. В эфире YT-канала Марка Фейгина он заявил о том, что попавшую в жилой дом в Днепре ракету сбили украинские силы ПВО. В итоге, в январе 2023 года Арестович лишился высокой должности. Но его продолжали выводить в эфиры многие украинские СМИ, чем он с удовольствием пользовался, преспокойно и уже беззастенчиво тиражируя пророссийские заявления.

Их за минувший год было сделано очень много. Но, по поразительной случайности, он не был включен в базу «Миротворец», он не находится под санкциями СНБО Украины из-за антиукраинской деятельности и не приговорен заочно в Украине к какому-либо тюремному сроку. Наоборот, ему преспокойно удалось покинуть воюющую Украину, в которой даже экс-президент страны Петр Порошенко не всегда может выехать! Совершенно очевидно, что согласие на выезд Арестовича из Украины мог быть дан только на самом высоком уровне. Например, на уровне все того же главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.

В любом случае, за все почти два года полномасштабной войны, рассказывавший о своих «33 боевых выходах за линию фронта» Арестович, так на фронте и не оказался. Он сейчас, в то самое время, когда решается судьба Авдеевки, находился в Монако. Да, его, идущего в сторону казино, заметили СМИ. Откуда у него деньги на столь роскошную жизнь? Ответ очевиден- он зарабатывает, информационно продолжая обслуживать определенные силы.

Какие? На мой взгляд, российские. Мы уже услышали, к примеру, от Арестовича , что Владимир Путин не хочет воевать с Украиной и готов прекратить войну. «Я сейчас скажу жутко крамольную мысль. Из всех троих, занятых в этой истории (Россия, США, Украина), мира хочет только Путин. Я даю 121 процент – и это очень непопулярная мысль – воевать он не хочет. Ему тяжело морально воевать. Особенно с Украиной. Потому что, когда он говорит «это единый украинский и русский народ», он же реально, зараза, в это верит. И для него это гражданская война», – сказал Арестович.

Вот так, неприкрыто лжет и оправдывает действия России тот, кого продолжают считать украинским блогером, военным экспертом и политиком. По сути, он продвигает идею неизбежности капитуляции Украины. О том же мечтают и в Кремле. Он открыто говорит, что на нее нужно соглашаться, ибо потом «будет хуже».

Но и это еще не все. «Я всегда говорю: я русский. Я добровольно выбрал принадлежать к этой цивилизации», – заявил он в эфире с журналисткой Юлией Латыниной. И это при том, что по отцу Арестович имеет белорусские и польские корни, являясь при этом гражданином страны, которая ежедневно страдает от террора , от крови и слез, которые принесли на украинскую землю сторонники той самой «цивилизации», частью которой себя называет этот персонаж.