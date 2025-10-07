Бывшего советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича переобъявили в розыск в России. Ранее он уже был объявлен в розыск на территории РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Как пишут российские СМИ, информация появилась в базе данных МВД РФ, где указано, что основанием для розыска стала статья Уголовного кодекса России.

Против экс-советника Офиса президента возбуждено уголовное дело по статьям о «терроризме» и «фейки об армии РФ».

Ранее, в октябре 2023 года, российское министерство внутренних дел уже объявляло Арестовича в розыск, а в мае того же года «Росфинмониторинг» внес его в список террористов и экстремистов с подозрением в причастности к терроризму.

Кроме того, в 2022 году фейковые органы «Генпрокуратуры ДНР» и Беларуси возбудили против него уголовные дела за якобы призывы к экстремизму.

8 сентября 2023 года Арестович был объявлен в розыск, а 13 ноября 2023 года — в международный розыск.

Недавно Арестович дал интервью российской телеведущей Ксении Собчак, где заявил, что в случае избрания президентом Украины он готов отдать России четыре области и Крым.

Также он озвучил свой «мирный план», который, по его мнению, мог бы завершить войну.