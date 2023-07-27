МВД России объявило в федеральный розыск судью Международного уголовного суда Томоко Аканэ, выдавшую ордер на арест президента России Владимира Путина.

Согласно карточке, российская полиция разыскивает японку 1956 года по некой уголовной статье. Её имя и фамилия транслитерированы на русский язык.

В марте 2023 года МУС выдал ордеры на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребёнка в России Марию Львову-Белову. Через несколько дней российский Следственный комитет возбудил уголовное дело против прокурора и трёх судей МУС, выдавших ордер.

В мае 2023 года СК заочно предъявил одному судье МУС – Розарио Сальваторе Айтале – обвинения по уголовным статьям о заведомо незаконном заключении под стражу и о приготовлении к нападению на представителя иностранного государства. Тогда же его объявили в федеральный розыск, как и прокурора МУС Ахмада Хана. (svoboda.org)