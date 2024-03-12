Томоко Аканэ — одна из судей, выдавших в марте 2023 года ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой, — избрана председателем Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщается на сайте МУС.

На этой должности Аканэ сменила польского юриста Петра Хофманьского, который возглавлял МУС с марта 2021 года. Она будет председателем МУС до 2027 года.

МУС выдал ордер на арест президента России Путина и Львовой-Беловой в марте прошлого года. Их подозревают в военном преступлении — «незаконной депортации населения (детей) и их перемещение с оккупированных территорий Украины на территорию РФ». Суд подчеркивает, что обозначенные действия попадают под статьи 8(2) (a) (vii) и 8(2) (b) (viii) Римского статута — основного документа, регулирующего полномочия МУС.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решения МУС «юридически ничтожны». «Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. С данным органом Россия не сотрудничает», — пояснила она. (moscowtimes.ru)