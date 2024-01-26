В базе «Розыск» МВД РФ обнаружилась карточка писателя Бориса Акунина (Григория Чхартишвили). «Господи, какие же идиоты», — прокомментировал решение российских правоохранителей Борис Акунин в своем Telegram.

Акунин уехал из России в 2014 году, сейчас он живет в Великобритании. Литератор публично осудил вторжение России в Украину и регулярно об этом высказывается. Еще в 2022 году ряд книжных магазинов начал снимать его произведения с полок.

В декабре 2023 года Росфинмониторинг включил Акунина в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Позднее стало известно о том, что против писателя возбуждены уголовные дела по статьям об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК) и о распространении «фейков» о российской армии (ст. 207.3 УК), напоминает «Медиазона».

12 января Минюст объявил Акунина «иностранным агентом». Перед этим силовики наведались с обыском в московское издательство «Захаров», издающее книги Акунина, его произведения сняли с продажи крупнейшие онлайн-сервисы «Литрес» и «Читай-город», а несколько театров убрали из репертуара спектакли по его произведениям. (moscowtimes.ru)