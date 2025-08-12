Писатель Дмитрий Быков, которого в России заочно арестовали по обвинению в распространении «фейков» о российской армии, объявлен властями РФ в международный розыск, сообщают российские государственные информагентства во вторник, 12 августа.

Как передает госагентство ТАСС со ссылкой на документы, Быков, которому в России присвоен статус «иноагента», был сначала объявлен в федеральный розыск, а затем — в международный.

8 августа Черемушкинский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета (СК) РФ и заочно арестовал Быкова на два месяца с момента его задержания или экстрадиции в РФ по обвинению в «публичном распространении заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической ненависти».

Быков — писатель, поэт, публицист, критик и педагог. Двукратный обладатель литературной премии «Национальный бестселлер».

В конце апреля в России против него было возбуждено уголовное дело по двум статьям: о «публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации» и об «уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах».

Так, по версии следователей, Быков «в нарушение порядка деятельности иноагента» не передал в уполномоченный орган информацию, предоставление которой предусмотрено законодательством. Кроме того, он опубликовал на одном из видеохостингов ролик, в котором содержится «заведомо ложная информация о действиях вооруженных сил РФ против мирного населения Украины».

«Поводом для дела о так называемых фейках стало интервью Дмитрия Быкова YouTube-каналу «Популярная политика» в октябре 2023 года. В нем писатель обсуждал обстрел села Гроза в Харьковской области, жертвами которого стали почти 60 человек», — уточняет «Радио Свобода».

В июле стало известно, что МВД РФ объявило писателя в розыск.

Быков уехал из России осенью 2021 года, с 2022 года он живет и работает в США. Писатель публично осудил полномасштабное российское вторжение в Украину. В 2022-2023 годах Никулинский суд дважды — на 10 и 40 тысяч рублей — штрафовал Дмитрия Быкова за отсутствие маркировки «иноагента» в публикациях в соцсетях. В феврале прошлого года московский суд оштрафовал писателя на 10 тысяч рублей по административной статье об участии в деятельности «нежелательной организации».