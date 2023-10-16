МВД России объявило в розыск Марка Фейгина, бывшего адвоката, оппозиционно настроенного общественного деятеля и владельца популярного ютьюб-канала. Об этом сообщает «Вёрстка» со ссылкой на базу розыска МВД.

В карточке розыска, как обычно, не упоминается статья уголовного кодекса, по которой разыскивается Фейгин. ТАСС со ссылкой на источник пишет, что против него возбуждено уголовное дело по статье о распространении так называемых фейков о российской армии. В вину Фейгину в частности вменяется участие в деятельности созданной Ильёй Пономарёвым оппозиционной организации «Съезд народных депутатов», признанной в России нежелательной, и «регулярное освещение» деятельности воюющего на стороне Украины легиона «Свобода России».

«В принципе, всё было ожидаемо, ничего нового», — написал Фейгин в телеграме. Он живёт за пределами России.