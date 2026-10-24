Работу спутниковой связи Starlink и ее военной версии Starshield в Украине восстановили на скорости более 400 км/ч, сообщил министр обороны страны Евгений Хмара.

«Связь стабильна. Это очередной пример того, как прямой диалог и настойчивая позиция президента Украины на самом высоком уровне дают результаты. И этот результат прежде всего важен для нашего фронта, для военных, работы беспилотников, логистики и связи», – передаёт слова министра «Интерфакс-Украина».

Ранее утром 24 октября украинские СМИ писали со ссылкой на источники в Минобороны, что сервисы начали работать на скорости более 161 км/ч, и специалисты ведомства «продолжают проводить проверки на более высоких скоростях».

Вечером 23 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что ограничения по-прежнему действуют, несмотря на заявление президента США Дональда Трампа о восстановлении полноценного доступа. По его словам, на тот момент связь по-прежнему прерывалась при движении со скоростью около 161 километра в час.

Проблемы со связью начались в ночь на 14 октября. Как сообщало Reuters, терминалы Starshield стали терять соединение при движении на высокой скорости. Это осложнило применение ударных беспилотников и дронов-перехватчиков, а также выполнение разведывательных и логистических задач.

СМИ со ссылкой на свои источники связывали проблемы с последним обострением отношений между Киевом и Вашингтоном в связи со спором об ударах по российским НПЗ и так называемой дизельной сделкой. Некоторые СМИ со ссылкой на источники писали о том, что инциатива замедлить связь, активно используемую украинскими военными, исходила из Белого дома, другие — что инициатором был владелец компании SpaceX, которой принадлежит Starlink, Илон Маск, критикующий власти Украины. Президент США Дональд Трамп отрицал, что распоряжение отдал Белый дом, и накануне дал понять, что администрация попросила Маска восстановить скорость связи. Илон Маск прямо это не комментировал, вновь опубликовав в соцсети X пост с критикой украинских властей и призвав к завершению войны.

На фоне проблем со Starlink Украина также начала прорабатывать альтернативную систему спутниковой связи. 22 октября Минобороны страны подписало письмо о намерениях с финскими технологическими компаниями ICEYE и Nokia. Предполагается, что сотрудничество позволит Украине в перспективе получить больший контроль над собственной инфраструктурой спутниковой связи. (svoboda.org)