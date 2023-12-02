Компания Microsoft выпустила обновление для Windows 10, в котором заработал нейросетевой помощник Copilot. Об этом сообщает портал Windows Latest.

Ключевым нововведением в обновлении KB5032278 стало появление ИИ-ассистента Copilot, который ранее появился в Windows 11. Это чат-бот, повторяющий функционал Bing AI, который в свою очередь основан на языковой модели GPT-4. Причем в отличие от оригинала встроенный в Windows помощник работает бесплатно и имеет дополнительные возможности.

Необязательное обновление KB5032278 уже доступно для загрузки в «Центре обновления Windows» на компьютерах под управлением Windows 10 22H2. Причем, как отмечает источник, обновление необходимо загрузить вручную.

После обновления в панели задач пользователей появится значок Copilot с приставкой «Pre», что означает «Предварительный доступ».

Впервые Copilot был представлен в марте 2023 года в качестве ИИ-помощника, встроенного в сервисы Microsoft.