Президент Израиля Ицхак Герцог предложил израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху возглавить правительство страны на два года, однако после истечения срока он должен полностью уйти из политики в обмен на полное помилование. Об этом сообщает телеканал C14.

По информации журналистов, президент Израиля продвигает эту инициативу на протяжении двух лет. Она может стать одним из вариантов формирования нового правительства, если распределение мандатов по итогам выборов останется неизменным. При этом подсчет голосов еще продолжается: обрабатываются бюллетени военнослужащих и других категорий избирателей, поданные в специальных двойных конвертах.

В канцелярии президента Израиля опровергли эту информацию, назвав публикацию полным фейком. Там подчеркнули, что не занимаются спекуляциями о формировании правительства. По данным канцелярии, официальные результаты выборов должны поступить Герцогу в следующую среду. После этого он проведет консультации с парламентскими фракциями и примет решение в рамках своих полномочий.

Как утверждает C14, Нетаньяху может настаивать на том, чтобы первым занять пост премьер-министра в рамках возможной ротации.