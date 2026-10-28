Трехсторонние переговоры представителей России, Украины и США пройдут без участия европейцев, об этом была достигнута договоренность с американской стороной, заявил ИС «Вести» помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Мы договорились, что возобновятся трехсторонние переговоры с участием представителей России, Украины и США(…) Они (европейцы — ИФ) туда могут попасть, если купят билеты. Но никто за стол переговоров их приглашать не собирается», — сказал он.

Еще он отрицательно ответил на вопрос, обсуждалась ли тема участия европейцев в трехсторонних переговорах в ходе недавнего телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. «С президентом? В разговоре не обсуждалось», — сказал он.