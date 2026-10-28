Присоединение к Мекканской конвенции Организации исламского сотрудничества (ОИС) стало очередным подтверждением того, какое значение Азербайджан придает развитию антикоррупционного сотрудничества в рамках организации.

Об этом говорится в заявлении Генеральной прокуратуры Азербайджана по итогам состоявшейся в Баку III встречи высокого уровня руководителей антикоррупционных правоохранительных органов стран ОИС.

В ведомстве напомнили, что по итогам мероприятия Азербайджан присоединился к Мекканской конвенции о сотрудничестве правоохранительных органов стран ОИС в борьбе с коррупцией.

Конвенция является международным документом, определяющим правовые основы взаимодействия правоохранительных органов государств-членов ОИС в сфере противодействия коррупции, отметили в Генпрокуратуре.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что документ направлен на укрепление межгосударственного сотрудничества в области предотвращения, выявления, расследования и уголовного преследования коррупционных преступлений. Он предусматривает расширение обмена информацией и доказательствами, оказание взаимной правовой помощи, координацию следственных мероприятий и обмен профессиональным опытом.

Отдельное внимание в конвенции уделяется взаимодействию по выявлению, отслеживанию, замораживанию и конфискации активов, полученных коррупционным путем, а также их возвращению в страны происхождения.

«Присоединение к конвенции свидетельствует о том, какое значение Азербайджан придает развитию антикоррупционного сотрудничества в рамках ОИС, а также отражает стремление страны расширять международно-правовые связи и укреплять совместную борьбу с вызовами, обусловленными трансграничным характером коррупционных преступлений», — отметили в ведомстве.

Напомним, в организованной Генеральной прокуратурой Азербайджана встрече приняли участие более 250 представителей 46 государств, имеющих статус члена или наблюдателя при ОИС, а также восьми международных организаций.