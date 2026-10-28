Предварительной причиной масштабной железнодорожной катастрофы недалеко от испанского города Урда в провинции Толедо могла стать человеческая ошибка при реагировании на сбой системы сигнализации.

Об этом пишет El Pais со ссылкой на данные правительственных источников, передает «Европейская правда».

Согласно источникам в правительстве, обстоятельства катастрофы, в результате которой погибли не менее 50 человек, ещё выясняются, а окончательные выводы расследования пока не обнародованы.

Впрочем, по предварительной версии, к катастрофе мог привести сбой системы безопасности LZB, которая контролирует движение на высокоскоростных железнодорожных линиях Испании. Отмечается, в частности, что утром 28 октября из-за неисправности около восьми поездов остановились в районе происшествия.

После сбоя диспетчерский центр перешел на ручное управление движением и приказал поездам возобновить движение. В то же время поезд компании Iryo по причинам, которые еще предстоит установить, остался на путях.

Как предполагают следователи, диспетчер мог по ошибке разрешить движущемуся сзади поезду AVE продолжить движение, хотя путь оставался занятым. Вскоре после этого AVE столкнулся со стоявшим неподвижно поездом Iryo.

Также правительственные источники опасаются, что масштабы трагедии могут оказаться больше, чем во время катастрофы в Адамусе.