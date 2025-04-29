«Происшествие могло быть вызвано в том числе FPV-дронами или стало результатом диверсии, возможно, при участии людей, проникнувших извне. Одним из основных вариантов может быть, что это произошло в результате диверсии, такой как [удар] FPV-дронами или проникновение диверсантов», — сказал парламентарий в интервью порталу Rouydad 24.