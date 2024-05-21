Безусловно, одним из основных событий международной повестки является сегодня гибель двух ведущих политиков Ирана в трагическом авиакрушении.

Президент Раиси и глава МИД Абдоллахиян играли весьма важную роль в формировании внешней политики ИРИ.

И, конечно, произошедшее вызывает сегодня у многих самые разные вопросы. Но какие версии гибели вертолета могут быть рассмотрены как правдоподобные? Интересно, что из трех летевших вместе вертолетов разбился именно тот, в котором находились первые лица страны, два других сели благополучно.

Второе – какие последствия для нашего региона и для мира может принести это событие?

На эти вопросы # ответили известные иностранные эксперты.

Президент Ассоциации политологов Армении, доктор политических наук Амаяк Ованнисян:

— Произошла большая трагедия, унесшая жизни президента и министра иностранных дел Ирана. Наши народы, по воле Всевышнего живущие бок о бок и разделяющие с народом Ирана ответственность за мир в нашем регионе, вместе с иранским народом скорбят, разделяя боль этой большой утраты. Еще раз, пользуясь случаем и уже через азербайджанское СМИ, хочу от имени политологов Армении выразить глубокое соболезнование иранскому народу и лично Верховному лидеру Исламской Республики Иран аятолле Хаменеи в связи с мученической гибелью великих государственных деятелей современности — президента ИРИ Раиси и министра иностранных дел ИРИ Абдоллахияна. Их вклад в благородное дело умиротворения и добрососедства в нашем регионе, на мой взгляд, в равной мере высоко оценивают все народы Кавказского региона.

Что касается выяснения причин происшедшей трагедии, то я против дилетантских обсуждений различных версий, хотя и согласен с тем, что пока специалисты не вынесли свой окончательный вердикт, эти версии имеют право на существование. В частности, мне также кажется весьма странным, что из трех вертолетов разбился именно тот, в котором находились президент и министр ИРИ, а оба вертолета сопровождения благополучно добрались до места назначения. Это вопиющий парадокс, если учесть, что пилоты президентского воздушного судна тщательно подбираются из числа самых испытанных и надежных летчиков…

Российский эксперт, сопредседатель политической партии «Демократический выбор», член совета фонда «Либеральная миссия» (Москва) Сергей Жаворонков:

— Я думаю, что принципиальных изменений не будет. Власть довольно консолидирована, а оппозицию, включая бывшего президента, просто не пускают на выборы.

Покушение мне кажется маловероятным, тем более таким путем — как известно, при падении вертолетов бывают выжившие, и это не самый надежный способ.

Заместитель директора киевского Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов:

— Диверсия или техническая неисправность? Нелетная погода или человеческий фактор? Многие на Ближнем Востоке и в Иране скорее поверят в конспирологическую версию. Теории заговора популярны, поскольку снимают индивидуальную или коллективную ответственность и дают ощущение избранности, принадлежности к закрытому клубу, участникам которого доступно тайное знание. Теории заговора также дают возможность назначить виновными своих оппонентов и врагов, и ты можешь назвать злодеем любую сторону, по своему усмотрению в зависимости от политической конъюнктуры – Израиль, США, или даже Украину. Беда в том, что заговоры иногда случаются, правда, организуют их обычно не те, про кого все думают. И мягкие намеки на борьбу групп влияния вокруг аятоллы Хаменеи как возможное объяснение авиакатастрофы тоже озвучиваются.

Надеюсь, полноценное исследование обломков старого вертолета, разбившегося в нелетную погоду, даст ответ на вопрос, что на самом деле произошло в горах Восточного Азербайджана.

После гибели президента Раиси всех интересует, какую политику будет проводить Иран в регионе и в мире. С украинской перспективы не ожидается существенной коррекции внешнеполитического курса ИРИ. В ближайшие месяцы ожидается достаточно консервативная модель поведения на внешней арене. Политический истеблишмент будет занят перенастраиванием финансовых потоков, закреплением сфер влияния и расстановкой своих людей на нужные должности.

Поддержка иранских прокси на Ближнем Востоке сохранится на прежнем уровне, военно-техническое сотрудничество с Россией продолжится, но без каких-либо новых прорывов.

Такая консервативная оценка ситуации не означает, что режим в Тегеране не столкнется с определенными трудностями в ближайшее время. Помимо борьбы за наследство рахбара, перед режимом и, особенно, перед сторонниками жесткой линии, маячит проблема легитимности. Представители Ирана всегда подчеркивали электоральный, наравне с мусульманским, характер легитимности, и потому своего права говорить от имени народа, широких масс. Утрата легитимности и опора исключительно на силу может закончиться в Иране хаосом и насилием.