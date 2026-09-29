Новейшему кораблю прибрежной зоны Военно-морских сил (ВМС) США «Санта Барбара» может грозить катастрофическая поломка из-за превышения допустимого ресурса двигателей. Это следует из тендерной документации американского военного ведомства, опубликованной 22 сентября.

«Все четыре двигателя в настоящее время эксплуатируются сверх максимального количества рабочих часов и рискуют столкнуться с катастрофической аварией, если данное техническое обслуживание не будет выполнено немедленно», — говорится в документации.

Речь идет о двух главных дизельных двигателях и двух судовых дизель-генераторах. В ведомстве указали, что срочное вмешательство специалистов необходимо для сохранения боеготовности корабля и предотвращения угрозы жизни экипажа.

Согласно документации, экстренные работы должны быть выполнены до 11 октября 2026 года. Контракт на проведение неотложной инспекции и ремонта силовой установки американские ВМС заключили с компанией Epsilon Systems Solutions без проведения открытого конкурса.