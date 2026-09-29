Возможный запрет США на экспорт дизельного топлива может привести к резкому скачку цен на него в Европе, сообщает телеканал CNBC.

В частности, Бенедикт Джордж, руководитель отдела европейского ценообразования британской аналитической компании Argus Media, полагает, что американские ограничения на экспорт дизеля приведут к тому, что цены на этот тип топлива в Европе взлетят «на новый, беспрецедентный уровень», так как в последние несколько месяцев около половины дизельного топлива в Европу поставляется из США. «Очень важно понимать, что пока никаких мер нет, и остается неясным будут ли они вообще и в каком виде реализованы», — добавил он в комментарии CNBC.

Вместе с тем, отмечает телеканал, большинство нефтяных трейдеров в Европе выражают сомнение, что Вашингтон пойдет на такой шаг, так как запрет станет серьезным вызовом для американских нефтяных компаний. «Мы не знаем, введут ли США какие-либо рестрикции, однако я полагаю, что все, кто как-то высказывался на эту тему, говорил о краткосрочных мерах на два-три месяца максимум», — отметил Джордж.

Президент США Дональд Трамп заявил на прошлой неделе, что он и его администрация всерьез рассматривают возможность запрета на экспорт дизельного топлива, и допустил вероятность принятия подобного решения.