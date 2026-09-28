В рамках совместных военных учений «Сила единства – 2026» военные специалисты из Азербайджана, Турции и Узбекистана выполнили задачи по проведению киберопераций.

Как передает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана, в ходе учений, проходивших в Учебном центре «Гызылгая», военнослужащие трех стран действовали сообща в составе кибергруппы.

В соответствии с планом учений кибергруппа выполнила задачи по предотвращению кибератак со стороны незаконных вооруженных формирований и обеспечению безопасности информационно-коммуникационных систем военных подразделений.

В ходе учений военные специалисты продемонстрировали высокий профессионализм при осуществлении мер по обеспечению кибербезопасности для оказания поддержки тактическим действиям подразделений.