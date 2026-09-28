Президент США Дональд Трамп готов ослабить санкции против Ирана и разблокировать его замороженные активы в обмен на выполнение Тегераном американских требований, касающихся ядерной программы исламской республики. Об этом сообщил в X корреспондент портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид со ссылкой на американское должностное лицо.

«Президент Трамп готов ослабить санкции против Ирана и разблокировать замороженные средства в обмен на конкретные подвижки по ядерному досье», — отметил данный чиновник США. Он не привел каких-либо подробностей.

Власти Ирана неоднократно подчеркивали, что не стремятся к получению ядерного оружия.