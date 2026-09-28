Сегодня на территории села Джамилляр освобожденного от оккупации Шушинского района произошел взрыв мины.

Об этом говорится в сообщении пресс-служб министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики и Агентства Азербайджанской Республики по разминированию.

Отмечается, что автомобиль под управлением жителя города Баку Бахтияра Мирза оглу Байрамова, 1979 года рождения, подорвался на противотанковой мине на неочищенной от мин территории бывшей линии соприкосновения. В результате инцидента Б.Байрамов получил телесные повреждения различной степени тяжести.

По факту в прокуратуре Шушинского района проводится расследование.

Агентство по разминированию, МВД и Генеральная прокуратура в очередной раз призывают граждан соблюдать правила безопасности, внимательно относиться к знакам минной опасности, не прикасаться к подозрительным предметам, не заходить на огражденные участки.