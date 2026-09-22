Азербайджан за последние годы создал совершенно другую административную инфраструктуру, чем та, с которой страна сталкивалась ещё несколько десятилетий назад. Электронное правительство, ASAN xidmət, цифровые государственные услуги, единые информационные системы и механизм обращений граждан стали частью повседневной жизни государства. В феврале 2026 года Президент Ильхам Алиев подписал указ о создании Совета по цифровому развитию, а также утвердил План действий по ускорению цифрового развития на 2026–2028 годы, поставив перед государственными структурами задачи по координации, контролю исполнения и переходу государственного управления на более высокий уровень цифровизации.

Именно поэтому сегодня возникает совершенно закономерный вопрос: если государство на самом высоком уровне последовательно строит современную систему управления, почему отдельный гражданин порой всё ещё сталкивается с чиновником, который воспринимает закон не как обязательную норму, а как что-то, применение чего можно отложить, усложнить или свести к формальной отписке? Здесь речь уже не о недостатке законодательной базы. Закон Азербайджана «О гражданских обращениях» устанавливает конкретные сроки рассмотрения обращений — как правило, не более 15 рабочих дней, а для требующих дополнительного изучения обращений — до 30 рабочих дней, с предусмотренной законом возможностью продления в определённых случаях. Гражданину также гарантировано право обжаловать решение государственного органа вышестоящей инстанции и обратиться в суд.

Получается парадокс: государство создаёт всё больше инструментов, позволяющих человеку взаимодействовать с властью быстро и прозрачно, а отдельные представители административного аппарата иногда продолжают действовать по старой логике — сначала человек должен доказать, что его вопрос достоин внимания, затем добиться ответа, потом найти следующую инстанцию и только после этого надеяться на решение. Но современная государственная система должна работать ровно наоборот: гражданин обращается в предусмотренном законом порядке, государственный орган принимает обращение, рассматривает его по существу, принимает мотивированное решение и несёт ответственность за исполнение. Закон об административном производстве Азербайджана прямо определяет своей целью обеспечение прав и свобод человека административными органами и достижение верховенства закона.

Особенно важно понимать, что проблема чиновничьего произвола не должна автоматически превращаться в обвинение всей государственной системы. Наоборот, именно наличие работающих государственных институтов позволяет выявлять конкретные административные сбои и исправлять их. В 2025 году Омбудсмен Азербайджана получил 42 685 обращений граждан, тогда как годом ранее таких обращений было 29 371. При этом в отчёте за 2025 год отдельно отмечены работа по восстановлению нарушенных прав, рекомендации государственным органам и необходимость дальнейшего повышения эффективности их защиты. Сам по себе рост числа обращений не доказывает автоматического ухудшения ситуации — он может быть связан и с большей информированностью граждан о существовании механизмов защиты, — однако масштаб обращений показывает, насколько востребован механизм обратной связи между человеком и государством.

Именно поэтому созданные в Азербайджане механизмы гражданского взаимодействия имеют значение гораздо большее, чем просто удобство получения справки или подачи заявления через интернет. Система ASAN müraciət изначально создавалась как цифровой канал взаимодействия граждан с государственными органами и должна быть связана с другими государственными информационными ресурсами и системами. Сегодня эта логика получила дальнейшее развитие: в июле 2026 года был подписан указ о дополнительных мерах по вовлечению граждан и институтов гражданского общества в государственное управление, включая использование цифровых технологий для повышения эффективности и оперативности участия граждан в принятии решений.

То есть направление государственной политики вполне очевидно: государство движется к более цифровому, более взаимосвязанному и более прозрачному управлению. Платформа mygov к ноябрю 2025 года уже превысила отметку в два миллиона пользователей, причём около 800 тысяч граждан были активными пользователями цифровых государственных услуг. Это означает, что электронное взаимодействие с государством перестало быть экспериментом для ограниченного круга людей и стало массовым механизмом. Но чем больше государственных услуг переходят в цифровую среду, тем меньше оправданий остаётся для элементарной административной волокиты внутри самой системы.

Именно здесь особенно заметна ответственность чиновника среднего и местного уровня. Президент может подписать указ, правительство может принять программу, государство может потратить огромные ресурсы на цифровую инфраструктуру, но конечным представителем государства перед гражданином остаётся конкретный сотрудник ведомства. Если этот сотрудник игнорирует сроки, не объясняет решение, отправляет человека из одного кабинета в другой, требует сведения, которыми государство уже располагает, или превращает законную процедуру в личное одолжение, он создаёт проблему не только для себя и своего ведомства. Он наносит ущерб доверию к той государственной политике, которую на высшем уровне последовательно пытаются сделать более современной и эффективной.

Поэтому чиновничий произвол в современной системе управления необходимо рассматривать не как мелкую бытовую неприятность, а как прямой удар по результатам реформ. Один чиновник, который считает гражданина зависимым от собственного настроения, способен перечеркнуть впечатление от десятков электронных сервисов. Одна необоснованная задержка способна заставить человека снова поверить, что государство работает только тогда, когда вопрос доходит до «нужного человека». Одна формальная отписка способна породить гораздо больше раздражения, чем сложная техническая проблема цифрового портала. Доверие вообще формируется не только большими государственными решениями, но и миллионами ежедневных контактов человека с системой.

Именно поэтому борьба с административным произволом совершенно не противоречит поддержке курса на государственную модернизацию. Напротив, критика конкретных случаев бездействия или формального отношения чиновников может рассматриваться как требование довести реформы до логического конца. Азербайджан уже располагает для этого значительной правовой и технологической базой: законодательством об административном производстве, установленными сроками рассмотрения обращений, цифровыми платформами, механизмами ASAN и институтом Омбудсмена. Теперь важнейшим становится вопрос не о создании очередной структуры, а об эффективности исполнения уже существующих правил.

На это указывает и международный мониторинг. OECD в отчёте 2025 года зафиксировала, что Азербайджан продвинулся в отдельных направлениях антикоррупционной политики, включая государственные закупки, программы соответствия для государственных предприятий и совершенствование механизмов мониторинга. Одновременно организация указала на сохраняющиеся институциональные пробелы и на неравномерность прогресса в ряде сфер. И это важный сигнал не против государства как такового, а в пользу дальнейшего продолжения реформ: чем сильнее государство стремится к современной модели управления, тем важнее закрывать те участки, где законодательные и институциональные механизмы пока работают слабее.

В конечном счёте вопрос должен звучать предельно просто: что получает гражданин после того, как государство приняло закон? Если он получает понятную процедуру, своевременный ответ, мотивированное решение и возможность эффективно обжаловать действие чиновника, значит, закон работает. Если же после регистрации обращения начинается бесконечное хождение между ведомствами, а человек вынужден искать личные связи, звонить знакомым или обращаться в высшие инстанции только для того, чтобы добиться элементарного исполнения нормы, проблема находится уже не в тексте закона. Проблема находится в его исполнении. И именно здесь чиновник должен понимать простую вещь: государственная должность даёт не право распоряжаться гражданином, а обязанность служить государству и действовать в рамках закона.

Азербайджан уже создал фундамент для современной модели государственного управления, и государственная политика последних лет показывает стремление этот фундамент постоянно обновлять — от ASAN и электронного правительства до масштабирования mygov и новых механизмов цифрового развития, предусмотренных на 2026–2028 годы. Но любая реформа проверяется не количеством указов и не количеством приложений, а тем, насколько быстро и справедливо решается конкретная проблема конкретного человека. Поэтому главный враг современных реформ — не критика, а равнодушие исполнителя; не требовательный гражданин, а чиновник, который забывает, что закон стоит выше личного отношения к посетителю. Сильное государство начинается там, где гражданину не нужно искать «выход на начальство», чтобы получить то, что ему уже гарантировано законом. А доверие к государству сохраняется тогда, когда человек видит: решения президента, законы страны и государственные реформы доходят до последнего кабинета — и там не превращаются в личное усмотрение чиновника.

Агиль Гахраманов