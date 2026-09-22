В Нью-Йорке 22 сентября открылась сессия Генеральной ассамблеи ООН. В так называемой неделе высокого уровня принимают участие главы государств и правительств многих стран мира. Одним из первых на сессии выступил президент США Дональд Трамп.

В начале своей речи Трамп отметил, что США вернулись на лидирующие позиции. По словам Трампа, после его возвращения в Белый дом, стране удалось создать тысячи рабочих мест по «победить нищету».

Трамп также отметил понижение уровня преступности – в том числе за счёт борьбы с нелегальными мигрантами. Президент США также отметил рекордные инвестиции в американскую армию. «Я сделал всё возможное, чтобы наша страна стала могущественной», – подчеркнул Трамп.

Президент коснулся ситуации с Ираном. Трамп отметил, что предлагал сотрудничество Тегерану в обмен на отсутствие ядерной программы. Но, по словам, президента США, Иран не принял предложение. Вместе с тем Трамп допустил заключение сделки с Ираном после выборов в Конгресс США и призвал страны мира прекратить поддержку Тегерана.

«Десятки тысяч граждан Ирана были убиты за то, что они вышли на протесты», – отметил Трамп.

Он также раскритиковал иранские власти за поддержку палестинских террористических группировок, напавших на Израиль 7 октября 2023 года и устроивших резню. Трамп сообщил, что ему удалось «закончить войну в Газе» и вернуть всех находящихся в руках террористической группировки ХАМАС заложников – как погибших, так и живых. Трамп поблагодарил страны, которые присоединились к работе и поддержке «Совета мира» – органу по послевоенному урегулированию в секторе.

Трамп также напомнил о своём содействии в нормализации отношений на Южном Кавказе, прежде всего между Азербайджаном и Арменией.

Комментируя войну России против Украины, Трамп заявил, что конфликт будет урегулирован в самое ближайшее время.

Перед заседанием, отвечая на вопрос о том, что он хотел бы сказать российскому президенту Владимиру Путину, Трамп ответил: «Закончите войну». (svoboda.org)