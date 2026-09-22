Россия выражает надежды, что граждане Армении смогут объективно оценить все возможные риски, на которые идет их страна, стремясь к евроинтеграции. Об этом 22 сентября заявил директор департамента европейских проблем Министерства иностранных дел РФ Владислав Масленников.

«Хочется верить, что они смогут объективно оценить опасность той «евроинтеграционной» авантюры, в которую их сейчас втягивают», — поделился он с «РИА Новости».

Масленников обратил внимание, что окончательное решение по избранию какого-то конкретного вектора государственного развития всё равно остается за гражданами самой республики.