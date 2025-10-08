Россия призывает США трезво и здраво подойти к вопросу о поставках дальнобойных ракет Tomahawk Украине. Об этом 8 октября сообщил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По словам Рябкова, передача ракет приведет к качественному изменению обстановки, но при этом не повлияет на т.н. специальную военную операцию (СВО).

«Я надеюсь, глубину и тяжесть последствий принимаемого в этой ситуации того или иного решения хорошо осознают те, кто подталкивает Вашингтон к такому решению. Мы, разумеется, призываем американское руководство и американских военных трезво, здраво, ответственно подойти ко всей этой ситуации», — подчеркнул Рябков.