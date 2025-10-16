Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили по телефону вопрос возможной поставки Вашингтоном ракет Tomahawk Киеву.

Об этом рассказал на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Затрагивалась и проблематика возможных поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk, — поделился дипломат.

«Путин повторил, что они не изменят ситуации на поле боя, но нанесут существенный ущерб отношениям стран», – говорится в сообщении.

«Трамп упомянул, что естественно, что он завтра встречается с Зеленским, и сказал также, что в ходе контакта с Зеленским он, естественно, учтет те соображения, которые были высказаны президентом России в ходе сегодняшнего телефонного разговора», — сказал помощник президента РФ.

Ушаков также подтвердил, что Путин и Трамп обсудили возможность следующей встречи на высоком уровне и договорились, что их представители немедленно займутся ее подготовкой.