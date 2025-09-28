Вашингтонская администрация обсуждает возможность поставок крылатых ракет Tomahawk другим странам НАТО для их последующей передачи Киеву, окончательное решение примет американский лидер Дональд Трамп. Об этом заявил в интервью телеканалу Fox News вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Вы спрашиваете о Tomahawk. Окончательное решение относительно этого примет президент. Президент сделает то, что в наибольшей степени отвечает интересам США. Это движущая сила его решений в сферах внешней политики и обороны. И ту же логику мы применим, отвечая на этот вопрос о Tomahawk, — отметил Вэнс, говоря о возможности таких поставок. — Пусть об этом говорит президент, но я знаю, что мы обсуждаем этот вопрос прямо сейчас».

На вопрос о том, поддерживает ли он такие поставки, Вэнс ответил: «Прямо сейчас, как говорил президент, мы рассматриваем это. Мы, безусловно, рассматриваем ряд запросов со стороны европейцев». Говоря о поставках американских вооружений Украине, Вэнс также констатировал: «Теперь европейцы покупают вооружения у США, а не так, что мы отдаем его».

14 июля Трамп сообщил, что Вашингтон принял решение и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе будет осуществлять НАТО. В Москве неоднократно подчеркивали, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя.