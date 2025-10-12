Президент Украины Владимир Зеленский ответил, одобрил ли президент США Дональд Трамп передачу ракет Tomahawk нашей стране. Об этом он высказался в интервью Fox News.

На вопрос о том, одобрил ли американский лидер передачу ракет Украине, Зеленский ответил, что пока работа над этим вопросом продолжается.

«Я жду решения президента Трампа. Да, конечно, мы рассчитываем на такие решения, но посмотрим», — сказал президент Украины.

Также Зеленский прокомментировал свой разговор с Трампом, который состоялся 12 октября. Он поделился, что президент США признал, что в Украине ситуация сложнее, чем на Ближнем Востоке.

«Мы не сравниваем, знаете, потери, ведь это больно везде, в любой точке мира. И я не хочу сравнивать, но у нас большая война, а Россия — большая по размеру страна, действительно большая страна, и они начали первую оккупацию более 10 лет назад», — добавил президент Украины.

Кроме того, Зеленский рассказал, что в разговоре с Трампом он настоял на том, что для реального давления на Владимира Путина нужны две вещи — усиление противовоздушной обороны Украины и наличие оружия дальнего радиуса действия. (unian.net)