Россия не устает выдумывать способы для привлечения людей на кровавую войну, которую она ведет в Украине. Обманом, с обещаниями высоких заработков в мирных профессиях (в крайнем случае – в тыловых службах обеспечения войск), ей удалось заманить в страну и затем отправить на фронт уже тысячи людей из бедных стран Африки и Азии. Новацией в рекрутинговой кампании стало предложение участвовать в съемках фильма.

В объявлении, оформленном в стиле постера боевика, написано: «Глобальный кастинг. Новый кинопроект. Ищутся африканцы на мужские роли». Эта реклама появлялась в Facebook, на ней размещено сгенерированное искусственным интеллектом изображение чернокожих мужчин в солдатской форме, пишет Politico. В подписях, сознательно или нет, обыгрывается слово shooting (по-английски – и «стрельба», и «съемка»).

Основная цель рекрутеров – молодые мужчины, которые не могут найти постоянную или вообще какую-нибудь работу, не способны заработать себе на достойную жизнь из-за плачевной экономической ситуации на родине. Африканская некоммерческая организация Code for Africa выявила 89 веб-сайтов, семь аккаунтов в Facebook и других соцсетях, 39 аккаунтов или каналов в мессенджерах, используемых в рамках российской операции, причем постоянно появляются новые.

Таким образом на войну в Украину попали жители Индии, Шри-Ланки, Кубы, Кении, Непала, Ботсваны, ЮАР и других государств. Руководители некоторых из них, например, ЮАР и Кении, даже лично требовали от Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова прекратить эту практику в их странах.

Москва создала огромную пропагандистскую систему с десятками тысяч ботов, инфлюенсеров и контент-маркетологов, которым поручено создавать убедительную историю для африканцев, в которой Россия предстает защитницей их свободы, суверенитета и достоинства, сказал Politico Уилл Браун, старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям: «Сначала мы думали, что эта пропагандистская система нужна лишь для влияния на общественное мнение. Но теперь ясно, что она также используется для вербовки отчаявшихся молодых людей на передовую. [Попавшие туда] рассказывают о расовых оскорблениях, как у них крадут деньги и заставляют подписывать контракты [с Минобороны РФ], содержания которых они не понимают, а после недельного обучения бросают на минное поле. (themoscowtimes.com)