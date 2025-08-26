За время съёмок двух сезонов шоу «С любовью, Меган» для Netflix Меган Маркл использовала одежду и другие предметы гардероба совокупной стоимостью свыше 230 тысяч долларов.

Проект посвящён образу жизни Маркл. В шоу герцогиня Сассекская принимает известных гостей и вместе с ними готовит блюда. Премьера первого сезона состоялась в марте — на несколько недель позже запланированного срока из‑за лесных пожаров в Калифорнии. Второй сезон запустили 26 августа, передает indy100.com.

Общая стоимость всех предметов гардероба и аксессуаров, продемонстрированных Меган Маркл в двух сезонах шоу, составила 231 212 долларов.

В премьерной серии на ведущей были рубашка Sezane за 109 долларов, мюли Hermes стоимостью 1308 долларов, а также комплект от Zimmerman ценой 1282 доллара за блузу и 513 долларов за шорты. Аксессуары включали ожерелье Logan Hollowell за 4128 долларов, часы Cartier за 27 455 долларов и браслеты Ariel Gordon и Cartier Love за 5516 и 5836 долларов соответственно.

Самый дорогой предмет гардероба герцогиня представила в седьмой серии первого сезона. Она надела теннисное ожерелье Fortuna от Logan Hollowell стоимостью 57 346 долларов.