ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (ADY), кажется, нашли новый способ повысить качество пригородных перевозок: сделать так, чтобы пассажир никогда до конца не был уверен, по какому расписанию он сегодня едет. За неполную неделю бакинская электричка успела трижды изменить график движения. Причём пассажиров, для которых, собственно, и существует железная дорога, об этом, судя по всему, решили не беспокоить.

Четыре дня назад ADY торжественно сообщили об увеличении числа рейсов по маршруту Баку–Хырдалан. Новость выглядела логично: больше поездов — меньше ожидания, больше возможностей добраться до работы, меньше утренней давки. Но, как выяснилось, вместе с дополнительными рейсами пассажирам решили предоставить ещё одну услугу — возможность ежедневно сверяться с новой версией реальности.

Пока город спал, расписание снова немного подправили. Без громких объявлений, без сообщений пассажирам и, вероятно, без необходимости объяснять, почему люди должны узнавать об изменениях уже на платформе. Поезд, который раньше прибывал на станцию «Дарнагюль» в 08:38, теперь приходит в 08:45.

Всего семь минут. С точки зрения человека, сидящего за столом с расписанием, семь минут действительно выглядят пустяком. Можно даже поставить рядом чашку кофе и не заметить, как они прошли. Но для пассажира семь минут утром — это уже вполне самостоятельная единица времени. Это разница между «успел на работу» и «объясняю начальнику особенности транспортной инфраструктуры», между свободным вагоном и поездкой в режиме человеческих консервов, между спокойным переходом в метро и олимпийским забегом по платформе.

Особенно если дальше нужно пересаживаться на метро. Электричка приезжает на несколько минут позже, пассажир ускоряется, толпа ускоряется вместе с ним, и вот уже обычная поездка превращается в соревнование: кто быстрее доберётся до следующего поезда, тот и победил. Медаль, правда, не предусмотрена. Только рабочий день, который начинается с лёгкой ненависти к общественному транспорту.

Но самое интересное начинается с объяснения причин. В пресс-службе ADY сообщили, что составов не хватает, а расписание и без того пытались сократить. Кроме того, отправлению пригородных поездов иногда мешают поезда дальнего следования, в том числе состав Баку–Газах. То есть железнодорожная система столкнулась с крайне неожиданным открытием: на железной дороге есть поезда, и им иногда нужно пользоваться одними и теми же путями.

Решение, судя по всему, было найдено быстро и элегантно. Если составов мало, дальние поезда мешают, а расписание не помещается в имеющуюся инфраструктуру, можно просто немного передвинуть время. Желательно ночью. Желательно без предупреждения. А дальше пассажир сам всё поймёт. В этом и заключается, видимо, новая философия обслуживания: железная дорога не обязана подстраиваться под пассажира — пассажир должен оперативно адаптироваться к железной дороге.

Если поезд теперь приходит в 08:45 вместо 08:38, значит, пассажиру следует воспользоваться более ранним поездом. Всё просто. Не успеваете? Вставайте раньше. Не успеваете и на ранний поезд? Вставайте ещё раньше. Если когда-нибудь электричка начнёт отправляться в пять утра, вероятно, пассажиру просто объяснят, что это прекрасная возможность начать рабочий день ещё до восхода солнца. Особенно впечатляет отсутствие самого важного элемента в этой истории — нормального предупреждения.

Изменить расписание можно по объективным причинам. Нехватка составов, технические ограничения, движение поездов дальнего следования — всё это может влиять на график. Но пассажиру не обязательно требовать от железной дороги невозможного. Ему хотя бы хотелось знать, что завтра поезд отправится не так, как отправлялся сегодня.

Потому что расписание — это не декоративная табличка на станции. Это договор между транспортом и пассажиром: если написано 08:38, человек рассчитывает на 08:38. Если время меняется, нормальная система сообщает об этом заранее. Иначе расписание превращается не в инструмент планирования поездки, а в исторический документ о том, как поезд когда-то должен был ходить.

Получается любопытная ситуация: пассажир должен знать расписание, но железная дорога, похоже, не обязана заранее знать, каким оно будет завтра. И всё это происходит на фоне гораздо более амбициозных планов. Пока звучат заявления о дальнейшем увеличении числа рейсов между Баку и Сумгайытом вплоть до сотни в день, реальность на отдельных пригородных направлениях демонстрирует куда более сложную управленческую задачу — чтобы одно расписание прожило хотя бы несколько суток. Возможно, здесь просто тестируют новую модель транспортного сервиса. Раньше пассажиру давали расписание. Теперь ему дают квест.

Вчера поезд был в 08:38. Сегодня — в 08:45. Завтра время, вероятно, придётся проверять заново. А если расписание снова изменится ночью, пассажир узнает об этом утром — традиционным способом, стоя на платформе и наблюдая, как его план на рабочий день медленно удаляется в сторону следующей станции.

Остаётся только признать: бакинская электричка вступила в эпоху динамического расписания. Правда, динамика пока работает преимущественно в одну сторону — от пассажира требуется всё больше гибкости, терпения и свободных семи минут. А железной дороге остаётся главное преимущество: в отличие от пассажира, она хотя бы точно знает, что расписание можно изменить.

Заур Нурмамедов