Управление Государственной дорожной полиции города Баку обратилось к участникам дорожного движения в связи с «Гран-при Азербайджана Формулы-1 2026».

В обращении говорится, что в целях предотвращения транспортных заторов в столице в связи с проведением в Баку «Гран-при Азербайджана Формулы-1 2026» граждан, прибывающих в столицу 24–26 сентября из сёл и посёлков, расположенных в окрестностях Баку, а также из других городов и районов республики, просят отдавать предпочтение общественному транспорту. Жителей столицы просят в период проведения гонки как можно реже пользоваться личными автомобилями, прибывать в центральную часть города исключительно на общественном транспорте, а также вообще не выезжать на дороги на транспортных средствах с длительным сроком эксплуатации и техническими неисправностями.

Сообщается, что от пересечения улиц Узеира Гаджибейли и Пушкина в направлении проспекта Бюльбюля будет организован новый транзитный коридор.

В связи с гонкой на определённых территориях движение будет ограничено.

Первое ограничение вступит в силу 19 сентября с 21:00. Оно будет действовать на участке улицы Пушкина от пересечения с улицей Узеира Гаджибейли и проспектом Нефтяников. Ограничение продлится до завершения мероприятия.

Согласно Плану управления транспортом, улицы, по которым проходит Бакинская городская трасса, и территории, охватываемые треком, будут закрыты для движения транспорта с 01:00 20 сентября до 08:00 28 сентября.

Въезд и выезд из зон, где действуют ограничения, будут возможны только при наличии «Разрешения на въезд к месту проживания». Так, 21 и 22 сентября перечисленные ниже пункты въезда и выезда будут открыты для свободного движения транспорта с 07:00 до 09:00 и с 18:00 до 20:00 без возможности остановки и стоянки.

23 сентября указанные дороги будут открыты для движения транспорта с 07:00 до 09:00 и с 20:00 до 22:00.

Пункты въезда:

— с Сальянского шоссе в направлении проспекта Нефтяников и площади «Азнефть»;

— с улицы М.Лермонтова в направлении улицы 50-летия ООН и улицы Истиглалият;

— с проспекта Бюльбюля направо на улицу Зарифы Алиевой и прямо в направлении проспекта Нефтяников;

— от пересечения улиц Низами и Пушкина в направлении улицы Хагани;

— от пересечения улиц У. Гаджибейли и Пушкина в направлении проспекта Бюльбюля.

Пункты выезда:

— с проспекта Нефтяников в направлении Бакинского морского порта, Port Baku Mall и Crescent Mall;

— с улицы Истиглалият в направлении проспекта Азербайджана;

— с проспекта Нефтяников в направлении площади «Азнефть», Deniz Mall и Сальянского шоссе.

В указанный период движение транспортных средств, за исключением общественного транспорта и большегрузных автомобилей, будет обеспечиваться через установленные транзитные коридоры.

В период, когда транзитные коридоры будут открыты, за исключением чрезвычайных ситуаций, парковка транспортных средств, посадка и высадка пассажиров не разрешаются. Ограничение скорости в транзитных коридорах составит 50 км/ч.