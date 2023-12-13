Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) обратилось к водителям в связи с дождливой погодой, наблюдаемой на территории республики.

Об этом # сообщили в ГУГДП.

В управлении отметили, что дождливая погода не только создает сложности для участников дорожного движения, но и повышает риск ДТП.

«Повышается вероятность заноса транспортных средств, ограничивается дальность видимости водителей», — отметили в ГУГДП.

Дорожная полиция призвала водителей и пешеходов к бдительности и ответственности, безоговорочному соблюдению правил дорожного движения. В частности водители должны максимально снизить скорость движения, соблюдать большую дистанцию между автомобилями.