Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к водителям в связи с ухудшением погодных условий.

Об этом # сообщили в Главном управлении.

В обращении отмечается, что в настоящее время на территории страны наблюдаются нестабильные погодные условия, дождь, туман, что оказывает непосредственное влияние на безопасность дорожного движения.

«Рекомендуем участникам движения быть более внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим, не отправляться в путь на неисправных транспортных средствах», — говорится в обращении.