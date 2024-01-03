Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к водителям.

В обращении говорится:

«Увеличение числа людей, которые в эти нерабочие дни посещают отдельные города и районы республики, повлияло на интенсивность движения, особенно в регионах рекреационного значения.

Бывают случаи, когда водители управляют автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, перевозят на переднем сиденье детей в возрасте до двенадцати лет, не используют ремень безопасности во время движения, пользуются мобильным телефоном, превышают скорость, нарушают правила обгона и маневрирования, все это в конечном итоге создает реальную почву для возникновения дорожно-транспортных происшествий.

Главное государственное управление дорожной полиции еще раз обращается к участникам движения с просьбой соблюдать правила безопасности, подавать пример другим участникам движения, демонстрируя образцовое поведение водителя».