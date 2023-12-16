Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к водителям в связи с государственными регистрационными знаками.

В управлении подчеркнули, что согласно законодательству, государственные регистрационные знаки автомобилей необходимо содержать в чистоте, чтобы их можно было даже при движении транспортного средства. В противном случае водители могут быть привлечены к административной ответственности.

«К сожалению, иногда попадаются водители, которые, злоупотребляя дождливой погодой, не обращают внимания на чистоту государственных регистрационных знаков своего автомобиля, даже намеренно загрязняют их, что приводит к неблагоприятным последствиям», — говорится в сообщении.